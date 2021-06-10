Суд РФ признал Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Навального "экстремистской организацией"

Организацию Навального признали экстремистской. Фото: Интерфакс

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими организациями".

Суд полностью удовлетворил иск московской прокуратуры и запретил организациям распространять информацию, осуществлять финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции, сообщила "Команда 29", представляющяя интересы ФБК в суде.

Сотрудникам организации и тем, кто "делает умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации", грозит до шести лет тюрьмы. На обжалование решения команде Навального дали 10 суток.

Представитель прокурора Москвы заявил, что организации "распространяли информацию, разжигали ненависть и вражду", и "совершили экстремистские преступления".

Алексей Навальный в Instagram заявил, что его команда продолжит работу, несмотря на решение суда.

"ФБК - не ФБК. Штабы - не штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы - группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких - миллионы", - говорится на странице Навального.

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Нижняя палата российского парламента приняла закон, запрещающий "отождествление задач, решений и действий руководства СССР, командование и военнослужащих СССР с задачами, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командование и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором международного военного трибунала".