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вторник, 08 сентября 2020 13:29

Суд признал виновным Ефремова в смертельной ДТП

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Суд признал виновным Ефремова в смертельной ДТП
Актера приговорили к 8 годам заключения. Фото: Главком

Пресненский суд Москвы приговорил российского актера Михаила Ефремова к 8 годам заключения в колонии общего режима.
Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс рублей компенсации в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор актеру. Об этом сообщил корреспондент издания "Медуза".

Сторона обвинения настаивала на 11 лет заключения в колонии общего режима.
Судья Елена Абрамова отметила, что представленные доказательства полностью подтверждают вину Ефремова.
В своем последнем слове актер признал свою вину.

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Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина "Деликатеска". Актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Также потерпевшая сторона подала гражданский иск к актеру и требует оплатить моральный ущерб в сумме 1 рубль. Таким образом пострадавшие хотели подчеркнуть, что деньги их не интересуют, а только самое жесткое наказание.

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Дата
08
сентября

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