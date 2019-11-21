Суд признал незаконными правила Ryanair по ручной клади

Суд постановил, что политика компании "ограничивает права пассажира, определенные законом". Фото: www.euronews.com

Политика лоукостера Ryanair по ручной клади злоупотреблением и больше не будет действовать в Испании.

Так постановил испанский суд, об этом сообщает Euronews.

20 ноября суд принял такое решение после рассмотрения жалобы клиентки, которую заставили заплатить 20 евро за 10-кг ручной клади на борт рейса из Мадрида в Брюссель.

Суд обязал авиакомпанию вернуть женщине 20 евро вместе с процентами, а также установил, что политика компании "ограничивает права пассажира, определенные законом", и будет запрещена в Испании.

Еще 10 евро, которые требовались в качестве моральной компенсации, женщина по судебному решение не получит.

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По правилам по ручной клади Ryanair, на борт самолета нельзя брать ничего, кроме небольшой сумки, за что другое авиакомпания берет дополнительную плату. Когда пассажирам бесплатно можно было брать небольшие чемоданы в качестве ручной клади.

В свою очередь Ryanair заявил: "Это решение не повлияет на политику в отношении багажа Ryanair, ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, который неверно истолковал наше коммерческое свободу в определении размера нашей ручной клади".

Испанский суд заявил, что решение не может быть обжаловано. Впрочем, пока неизвестно, будет ли подавать авиакомпания апелляцию в Европейский суд.

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair увеличила частоту полетов из Борисполя в столицу Польши.