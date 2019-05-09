Наибольший лоукостер Европы увеличивает частоту полетов в Украину

Лоукостер Ryanair увеличивает количество полетов в Украину. Фото: s.mind.ua

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair увеличила частоту полетов из Борисполя в столицу Польши.

По пятницам перелеты в направлении Варшава-Киев лоукостер будет выполнять два раза в сутки - в 8:15 и 19:50, говорится на официальном сайте перевозчика.

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Из Борисполя в Европу самолеты улетать в 11:30 и в 23:05. Но нововведения заработает только с 1 ноября 2019 года.

В то же время, в остальные дни недели рейсы в этом направлении будут летать, как и раньше, один раз в сутки. По понедельникам - в 15:15 из Киева и в 12:00 из Варшавы. По средам - ​​в 10:00 из Киева и в 6:45 из Варшавы. Воскресеньям - в 16:00 из Киева и в 12:45 из Варшавы.

В июне 2019 ирландская лоукост-компания Ryanair начнет осуществлять два новых авиарейсы в Польшу. Авиарейсы в аэропорты Кракова выполняться Ryanair из Одессы и Харькова.