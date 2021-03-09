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вторник, 09 марта 2021 08:06

Суд принял решение по апелляции Трампа относительно результатов голосования

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Суд принял решение по апелляции Трампа относительно результатов голосования
Суд отклонил апелляцию без комментариев. Фото: Reuters

Верховный суд США отклонил 8 марта последнюю из 3 апелляций, поданных юристами 45-го президента Америки Дональда Трампа в связи с его отказом признавать поражение на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп пытался оспорить тысячи открепительных бюллетеней для заочного голосования, поданных в Висконсине, где действующий президент США Джо Байден обошел его более чем на 20 тыс. голосов, пишет Reuters.

Суд отклонил апелляцию без комментариев. 2 другие отклонили 22 февраля. Одна из них также касалась голосования в Висконсине, другая - подсчета голосов в Пенсильвании. Кроме этого, суд отклонил еще одно дело, связанное с выборами. Иск подал союзник Трампа Лин Вуд, который просил заблокировать 2-й тур выборов в Сенат 5 января в Джорджии.

Несмотря на проигрыш в судах, Трамп продолжает заявлять, что победа на выборах была украдена у него с помощью масштабных фальсификаций и нарушений. Республиканцы пытаются использовать эти обвинения, чтобы ввести новые ограничения на голосование во многих штатах.

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На конференции республиканцев 28 февраля Трамп заявил, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз". Он повторил убеждение, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

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Дата
09
марта

Книга ученого вышла за день до его смерти

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