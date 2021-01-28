Суд отказывается отпускать Навального

Навального будут держать в СИЗО до 15 февраля. Фото: Reuters

Московский областной суд отказался освобождать российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после его прилета в РФ из Германии.

Суд сообщил, что апелляционная жалоба на арест политика была отклонена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального

Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля 2021 года.

Судья после оглашения решения спросил оппозиционера, все ли ему понятно.

"Мне все было понятно еще до заседания суда", - прокомментировал Навальный.

Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.