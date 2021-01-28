Суд отказывается отпускать Навального

Московский областной суд отказался освобождать российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после его прилета в РФ из Германии.
Суд сообщил, что апелляционная жалоба на арест политика была отклонена.
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Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля 2021 года.
Судья после оглашения решения спросил оппозиционера, все ли ему понятно.
"Мне все было понятно еще до заседания суда", - прокомментировал Навальный.
January 28, 2021
Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.
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