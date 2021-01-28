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четверг, 28 января 2021 16:13

Суд отказывается отпускать Навального

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Суд отказывается отпускать Навального
Навального будут держать в СИЗО до 15 февраля. Фото: Reuters

Московский областной суд отказался освобождать российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после его прилета в РФ из Германии.

Суд сообщил, что апелляционная жалоба на арест политика была отклонена.

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Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля 2021 года.

Судья после оглашения решения спросил оппозиционера, все ли ему понятно.

"Мне все было понятно еще до заседания суда", - прокомментировал Навальный.

Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

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