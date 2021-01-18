Суд над Навальным начали прямо в отделении полиции

В понедельник, 18 января, адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова в 11:29 (по киевскому времени) получила сообщение, что суд над политиком начнется в 11:30 в отделении полиции Химок.
Об этом адвокат Вадим Кобзев рассказал в Twitter.
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"Суд начинается", - подписал пост мужчина.
Суд начинается! pic.twitter.com/ek3u3AcTRy— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве в воскресенье, 17 января.
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