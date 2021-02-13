Суд над Навальным: адвокат указал на важную деталь

Российского оппозиционера Алексея Навального судят за клевету. Иск подал 93-летний ветеран войны. Фото: REUTERS

Российского позиционера Алексея Навального судят за "оскорбление ветерана" по уголовной статье, которой нет ни в одной цивилизованной стране мира.

Об этом рассказал российский адвокат и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24".

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"Суда в России нет, я считаю, по меньшей мере, полтора десятилетия. Здесь нечего обсуждать и процессуально. Потому что представление доказательств стороной обвинения в виде зачитывания фактов биографии заявителя, вот этого ветерана Артеменко, это само по себе не имеет отношения к делу. Я не очень понимаю, почему именно таким образом сторона обвинения решила представлять доказательства", - сказал он.

В Бабушкинском суде Москвы рассматривается дело российского оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в клевете. Дело о клевете было возбуждено в отношении политика в июне прошлого года. Ветеран войны 93-летний Игнат Артеменко обиделся после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.