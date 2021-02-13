Суд Гааги имеет нового прокурора. На что надеется Украина

Страны-участницы Международного уголовного суда избрали следующим прокурором Карина Хана. Он заменит на этом посту Фату Бенсуда. Фото: uifuture.org

12 февраля страны-участницы Международного уголовного суда избрали следующим прокурором Карина Хана. Он заменит на этом посту Фату Бенсуда с 16 июня 2021 года.

В Офисе генерального прокурора Украины надеются на успешное сотрудничество с новым прокурором МКС и открытия полноценного расследования по преступлениям РФ. Для Украины вопрос сотрудничества с Офисом прокурора МУС - один из приоритетов. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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"Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ", - отметил Мамедов, передает "Европейская правда".

Он добавил, что в Офисе генерального прокурора делают все возможное для привлечения России к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах. И напомнил, что суд после предварительного расследования признал, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности.

11 декабря в прошлом году прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине". Бенсуда заявила, что в настоящее время существуют умные основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.