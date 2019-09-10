Суд ЕС принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"

Путь проложенного газопровода. Фото: wikimedia.org

Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС о разрешении российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

"Это решение было принято с нарушением основы энергетической солидарности", - решили судьи из Люксембурга, сообщает RMF24.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016-го, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

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Польша заявила, что такое решение приводит к концентрации источников и средств поставки газа в одних руках. А это "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа".

В результате польское правительство обжаловало это решение в суде ЕС.

В декабре 2018-го Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.

Проект строительства российского газопровода "Северный поток - 2" завершено на три четверти. Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к заключению финальной части трубы, сообщает пресс-служба компании. По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии заключено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток-2". Это 75% общей протяженности.