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среда, 07 августа 2019 16:19

Стюардесса умерла из-за укуса комара

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Стюардесса умерла из-за укуса комара
Женщина умерла внезапно. Фото: kor.ill.in.ua

От укуса комара в Таиланде умерла 25-летняя стюардесса авиакомпании Thai Lion Air. Организм отказался бороться с лихорадкой Денге.

К врачу обратилась вся семья девушки с одними и теми же жалобами - сильная лихорадка и головные боли. После обследования выяснилось, что у родственников лихорадка Денге, сообщает Daily Star.

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Преодолели ее все, кроме стюардессы. После 3-х дней сильной лихорадки произошла внутреннее кровотечение, шок и отказ органов.

Передача инфекции происходит вместе с укусом комара. Сейчас в Таиланде их очень много, потому что в стране разгар сезона дождей.

Лихорадка Денге (костоломные лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, финиковая болезнь) - острое трансмиссивное вирусное заболевание.

Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки Денге развивается геморрагический синдром.

Иногда заболевание перерастает в тяжелую лихорадку Денге, что приводит к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и "утечке" плазмы крови, или синдрому шока Денге, когда фиксируют опасно низкое кровяное давление.

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07
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