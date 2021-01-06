Штурм здания Конгресса США: сообщили о многочисленных ранения и выстрел

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс, где утверждают результаты выборов. Фото: Twitter

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который штурмовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа сообщили о многочисленных ранения и выстрел.

Об этом сообщает Twitter-канал Breaking News Global.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просто хотел обратить на себя внимание: Трамп признал поражение на выборах

"DC FIRE и EMS сообщили о многочисленных ранения в здании Капитолия, и по меньшей мере об одном выстрел", - говорится в сообщении.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где парламент должен утвердить результаты выборов президента. Заседание временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун - здание закрыли на вход и выход.