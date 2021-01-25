Стукнуть в "аську": пользователи начали переходить на ICQ

Представительница ICQ заявила, что сообщения пользователей "никогда никому не передаются". Фото: "Коммерсант"

Жители Гонконга массово начали переходить с мессенджера WhatsApp на ICQ. Пользователи обеспокоены анонсированным изменением политики сервиса в отношении конфиденциальности данных, поэтому начали искать альтернативу.

За неделю количество загрузок приложения выросло в 35 раз, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. Популярность также приобрели Telegram и Signal. Издание объясняет рост популярности ICQ "ностальгией".

"Это напоминает мои воспоминания из детства", - рассказал 30-летний Энтони Вонг, который пользовался ICQ еще в школе, а недавно связался с более чем 20 друзьями на этой платформе.

Представительница ICQ заявила, что сообщения пользователей "никогда никому не передаются". Единственное исключение - судебное решение.

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Мессенджер ICQ В 1996-м разработала компания Mirabilis. В 1998 году его продали за $287 млн американской компании AOL. В 2010 году та продала сервис за $187,5 млн российскому инвестфонду Digital Sky Technologies (DST). После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group.