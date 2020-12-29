Студентка создала самую маленькую новогоднюю ёлку в мире

Нидерландская студентка факультета прикладной физики Делфтского технологического университета Маура Виллемс создала самую маленькую в мире ёлку.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

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Девушка работала со сканирующим туннельным микроскопом для построения маленьких структур, которые добавляют друг к другу атомы.

Виллемс удалила 51 атом с кристальной решетки и создала новогоднее дерево. Высота самой маленькой в мире ёлки составляет 4 нанометра или 4 миллионные доли миллиметра.

Автор: tudelft.nl Самая маленькая в мире ёлка имеет высоту 4 нанометра.

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