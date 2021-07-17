Студентка сбила троих детей на "зебре": погиб ребенок

Девушка сбила детей на переходе. Фото: Прокуратуры Москвы

В Москве на пешеходном переходе 19-летняя студентка сбила троих детей. От полученных травм в больнице скончался пятилетний мальчик.

Еще двое пострадавших, одному из которых 4 года, а второму - 9 месяцев, находятся в тяжелом состоянии, сообщает московская Госавтоинспекция.

Автомобиль "Мазда", за рулем которого была девушка, сбил детей, когда те вместе с мамой и бабушкой переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар был такой силы, что откинул коляску с девятимесячной девочкой на несколько метров вперед.

5-летний мальчик получил перелом основания черепа и впал в кому. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти ребенка не удалось.

У 4-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом голени.

9-месячная девочка также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Виновница ДТП не заметила людей на переходе, потому что управляла автомобилем и одновременно "сидела в телефоне".

Девушка получила права в 2020 году и ездила на машине матери, часто транслируя это в Instagram.

13 июля в Ставропольском крае маршрутное такси врезалось в бронетранспортер. В микроавтобусе находились девять пассажиров на момент ДТП. Два человека погибли. Четыре человека получили травмы различной тяжести, среди них трое детей.