"Строю справедливую политику" - Лукашенко угрожает судом за запрет участия в Олимпийских играх

Лукашенко прокомментировал запрет участия Беларуси в Олимпийских играх. Фото: news.24tv

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на запрет Международного олимпийского комитета посещать мероприятия Олимпийских игр.

Подробностями поделился Telegram канал "Пул первого".

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"Надо нам обратиться в суд. Пусть глава МОК Томас Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю? Участие в этих мероприятиях я 25 лет не брал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И пусть я, зачем детей трогаете? Нету справедливости в мире. Если ты справедливую политику строишь - будешь врагом", - сказал он.

В МОК начали расследование в отношении Беларуси по подозрению в политическом преследовании спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет отстранил членов Исполнительного комитета НОК Беларуси от Олимпийских игр и других мероприятий организации.