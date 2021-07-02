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пятница, 02 июля 2021 15:29

Страстный любовник сломал член во время интима

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Страстный любовник сломал член во время интима
Британец сломал свой член во время страстной ночи. Фото: delo.ua

В Великобритании 40-летний пациент, имя которого не разглашается, после страстной ночи обратился к врачу. У него обнаружили перелом эрегированного пениса.

Об этом пишет издание The Independent.

Британский медицинский журнал описал перелом как эрегированный пенис, который "подвергается аномальной силе изгиба". Основной и наиболее распространенный признак травмы - сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренную напряженность и отек.

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У мужчины был вертикальный разрыв длиной 3 см, сообщил хирург. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 ч., чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.

88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта, отметил врач.

Во Вьетнаме ревнивая жена дождалась, когда муж уснет, и отрезала ему пенис ножницами. Позже увезла его в больницу, где хирурги попытались пришить отрезанный орган. Жена ревновала, что муж пользовался популярностью среди других женщин.

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