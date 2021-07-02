Страстный любовник сломал член во время интима

В Великобритании 40-летний пациент, имя которого не разглашается, после страстной ночи обратился к врачу. У него обнаружили перелом эрегированного пениса.
Об этом пишет издание The Independent.
Британский медицинский журнал описал перелом как эрегированный пенис, который "подвергается аномальной силе изгиба". Основной и наиболее распространенный признак травмы - сильная припухлость, а пациент чувствовал только умеренную напряженность и отек.
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У мужчины был вертикальный разрыв длиной 3 см, сообщил хирург. Это требовало хирургического вмешательства в течение 24 ч., чтобы снизить риск долгосрочных осложнений.
88,5% травм полового органа у мужчин происходит во время полового акта, отметил врач.
Во Вьетнаме ревнивая жена дождалась, когда муж уснет, и отрезала ему пенис ножницами. Позже увезла его в больницу, где хирурги попытались пришить отрезанный орган. Жена ревновала, что муж пользовался популярностью среди других женщин.
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