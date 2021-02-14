Страны начали закрывать границы

Германия вводит новые ограничения для туристов из-за распространения новых мутаций коронавируса.
Запретили въезд людям из Чехии и Австрии, сообщает DW.
Австрийский Тироль и приграничные районы Чехии в Берлине определили зонами вирусной мутации. Ввели ограничения минимум на 10 дней.
Решение приняли после того, как в Австрии проявили южноафриканский штамм, а в Чехии - английский.
В Германию разрешили въезжать только немцам, которые возвращаются домой, и основным работникам, таким как врачи.
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Ограничения распространяются и на Словакию, хотя она и не имеет сухопутной границы с Германией.
Подобные ограничения ввело правительство Чехии. В стране ввели режим ЧС на 14 дней, до 28 февраля, и жесткие карантинные ограничения.
Британские власти резко увеличили масштабы тестирования в ряде районов Англии. На такие шаги пошли после обнаружения в стране южноафриканского штамма коронавируса.
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