Страны G-20 не договорились по климатическим вопросам

Переговоры по климату оказались неудачными. Фото: 1news.com.ua

Министры стран G-20 не смогли в Неаполе достичь договоренности по совместной цели - не допустить потепления более чем на 1,5 градуса до 2030 года.

Это следует из декларации, обнародованной в Италии, где в двухдневной встречи по климату участвовали министры окружающей среды и министры энергетики G-20.

Принятие целевого показателя не поддержали ряд стран. Переговоры оказались сложными.

Страны также не смогли договориться об отказе от использования угля в энергетике до 2025 года.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса в связи с этим указала, что "двадцатка" ответственна за 80 процентов всех глобальных выбросов, ведущих к климатическим последствиям.

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На фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем 16 лет назад. Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы сообщили, что энергетический дисбаланс Земли удвоился с 2005 по 2019 год. Рост назвали беспрецедентным.