Страны ЕС возвращаются к вакцинации препаратом AstraZeneca

Страны ЕС возобновят прививки от коронавируса. Фото: Reuters

Германия, Италия и Испания объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Швеция заявила, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение о вакцине, сообщает BBC.

Нидерланды и Португалия возобновят использование вакцины AstraZeneca со следующей недели.

Решение о восстановлении иммунизации препаратом также приняли Франция, Латвия, Литва и Кипр.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения ряда стран приостановить использование препарата.

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие. В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от Covid - 19 не связаны с вакцинацией. В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.