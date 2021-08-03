Страны ЕС полностью провакцинировали 60% взрослого населения от Covid-19

В ЕС продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Reuters

В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.

"60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от Covid-19 и его вариантов", в Twitter сообщила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.

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После вакцинации против коронавируса человек должен сделать тест на иммунитет. Надо проверить, как организм воспринял вакцину и качественная ли она. Люди, которые заботятся о здоровье, обязательно должны сдать ИФА-тест.