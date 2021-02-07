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воскресенье, 07 февраля 2021 23:26

Страны ЕС обсудят санкции против России

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Страны ЕС обсудят санкции против России
Евросоюз может ввести санкции в рамках нового механизма. Фото из открытых источников

Страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

Он сообщил, что этот вопрос поднимут на заседании 22 февраля. ЕС может ввести санкции в рамках нового механизма, уже не непосредственно за преследование политика Алексея Навального.

"Обсудим эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС 22 февраля. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал Боррель.

В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России. На такие шаги пошли после высылки 3 европейских дипломатов из Москвы.

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