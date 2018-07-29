Страны "Большой двадцатки" договорились совместно бороться с голодом

"Большая двадцатка" будет бороться с голодом. Фото: Корреспондент

Министры сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" договорились усилить меры по борьбе с голодом и недоеданием.

Мы берем на себя обязательства усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания, - говорится в заявлении опубликована 28 июля после встречи в Буэнос-Айресе.

Министры выразили "обеспокоенность тем, что после многих лет снижения количества голодающих в 2016 году этот показатель вырос и сегодня достигает 815 миллионов людей". Участники встречи отметили, что у "голода и недоедания есть разные причины, многие из них выходят за пределы отдельных государств".

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Большая двадцатка, или G-20 является группой министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В общем, экономики G-20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.