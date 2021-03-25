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четверг, 25 марта 2021 16:58

Страны Балтии ввели санкции против 118 сторонников режима Лукашенко

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Страны Балтии ввели санкции против 118 сторонников режима Лукашенко
Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 118 сторонников Лукашенко. Фото: Reuters

Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, ввели санкции против 118 сторонников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс служба президента Литвы Гитанас Науседы.

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"Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что 118 гражданам Беларуси запретили въезд в страны Балтии.

Также страны ЕС выразили слова поддержки идеологии лидерке белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов начать новую волну протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко 25 марта - в День Воли.

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