Страны Балтии стремятся увеличить у себя военное присутствие НАТО

В Балтии боятся возможного вторжения России. Фото: Reuters

Страны Балтии стремятся расширить военное присутствие НАТО для сдерживания России.

Об этом сказала премьер Эстонии Кая Каллас, передает Reuters.

"Мы обсуждаем с союзниками расширение их присутствия здесь как сдерживающего фактора. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что страны Балтии - это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть тревога", - сказала она.

Анонимный представитель НАТО сообщил, что о дополнительном развертывании войск в странах Балтии министры обороны стран НАТО могут говорить во время запланированной встречи в середине февраля.

После оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году в Литве, Латвии, Эстонии и Польше развернули подразделения НАТО. В каждой стране находится чуть более 1 тыс. военнослужащих.

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Каллас назвала усиление возможным. Она добавила, что Запад должен дать понять Кремлю, что в случае эскалации ситуации в Украине ему придется заплатить высокую цену.

"Мы не должны попасть в ловушку, обсуждая, что может сделать Запад. Потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не формировал военные группы для нападения на Россию", - сказала Каллас.

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине. В Женеве 10 января состоялись американо-российские переговоры на платформе Стратегического диалога по безопасности, где обсуждали этот вопрос. НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января.