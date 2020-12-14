Страну исключили из списка спонсоров терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео приветствует премьера Судана Абдалла Хамдука в Хартуме / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа исключила Судан из списка государств, которые спонсируют терроризм.

Этот шаг может помочь африканской стране получить международные займы для восстановления экономики. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Южном Судане упал самолет. Есть погибшие

Признание Америкой Судана государством-спонсором терроризма произошло в 1990-х, когда Судан прятал лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и других террористов. Считалось, что страна также была посредником Ирана по поставкам оружия палестинским боевикам в Сектор Газа.

Устранение Судана из списка стран-спонсоров терроризма также является стимулом для правительства в Хартуме к нормализации отношений с Израилем. Обе страны договорились установить дипломатические отношения, что сделает Судан третьей арабской страной после ОАЭ и Бахрейна, которая установит дипломатические отношения с Израилем.

"Это историческое решение администрации Трампа, которое сделает свой вклад в поддержку перехода нашей страны к демократии", - заявил глава правящего Суверенного совета Судана, генерал Абдель-Фаттах Бурхан.

Судан находится на хрупком переходе к демократии после восстания, в результате которого военные свергли бывшего автократического лидера Омара аль-Башира в апреле 2019-го. Сейчас руководят совместно военное и гражданское правительство, которое стремится к улучшению отношений с Вашингтоном и Западом.

В октябре Трамп заявил, что исключит Судан из списка стран-спонсоров терроризма, если страна выполнит обещание и заплатит $335 млн американским жертвам терактов и их семьям. Судан согласился заплатить жертвам бомбардировок посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Это теракты совершила "Аль-Каида", когда бин Ладен жил в Судане.

Судан был страной-спонсором терроризма, под жесткими американскими санкциями пребывал 27 лет.