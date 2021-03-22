Страна оштрафовала Apple на $2 млн

Смартфон без зарядки не стал стоить дешевле. Фото: pixabay.com

Американскую компанию Apple в Бразилии оштрафовали на $2 млн из-за отсутствия адаптера для зарядки в комплектах последней модели айфонов.

В декабре 2020 года местный регулятор прав потребителей заявил, что компания нарушает их права, пишет 9to5mac. Apple обязали доказать, что отсутствие адаптера действительно помогает окружающей среде, как утверждала компания.

В Apple ответили, что уменьшение упаковки при отсутствии зарядного устройства позволяет сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Такой ответ не устроил управление по защите прав потребителей бразильского штата Сан-Паулу - Procon-SP. Организация потребовала, чтобы компания прямо заявила, насколько снизилось число производимых зарядных устройств, но в корпорации не ответили.

В Procon-SP также заявили, что Apple обманывает пользователей. Смартфон без зарядки не стал стоить дешевле. А в рекламных материалах также говорится, что его можно держать под водой. При этом гарантийный ремонт в случае попадания влаги не предусмотрен.

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Топ-менеджер американской корпорации Apple 60-летний Тим Кук заработал за 2020 год около $300 млн. Несмотря на пандемию, прибыль Apple выросла на 3,9%.