Сторонники Трампа получили $522 тыс. перед штурмом Капитолия - СМИ

В числе получателей также организация VDARE, выступающая против иммиграции в США. Фото: Reuters

За месяц до штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа ультраправые активисты получили крупное пожертвование в биткоинах на сумму $522 тыс.

Об этом сообщила нью-йоркская компания по борьбе с отмыванием денег Chainalysis, передает Reuters.

По ее данным, 8 декабря деньги перечислили на 22 электронных кошелька, большинство из которых принадлежат крайним правым активистам, а также некоторым известным стримерам. $250 тыс. получил Ник Фуэнтес, лидер ультраправой группировки Groypers. Он присутствовал на митинге сторонников Трампа и у здания Капитолия во время беспорядков.

Среди получателей также организация VDARE, выступающая против иммиграции в США.

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