Инаугурация Байдена ФБР заявляет об угрозе

ФБР США заявляет о возможном всплеске насилия в Вашингтоне накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. Фото: REUTERS

Федеральное бюро расследований США заявляет о возможном всплеске насилия в Вашингтоне накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Бюро фиксирует большое количество онлайн-обсуждений возможных мероприятий, которые угрожают инаугурации. Об этом на брифинге 14 января сообщил глава ведомства Кристофер Рэй, пишет The Hill.

"Просто сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным вооруженным протестам", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леди Гага и онлайн-концерт: известны подробности инаугурации Байдена

Глава ФБР объяснил, что называет угрозу "потенциальной", поскольку трудно отличить пустые заявления от реально запланированных нападений.

"Мы обеспокоены вероятностью насилия во время многочисленных протестов и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в капитолиях штатов по всей стране в ближайшие дни, в результате чего вооруженные люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и должностных лиц", - высказался Кристофер Рей.

Ранее сообщалось, что в столицах всех 50 штатов США и непосредственно в Капитолии от 16 до 20 января готовятся вооруженные акции протеста. Организаторы акций протеста призывают к захвату судов всех уровней и административных зданий, если президент Дональд Трамп будет отстранен от власти ранее 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена.