Сторонники QAnon хотели сорвать инаугурацию Байдена

Последователи движения QAnon хотели сорвать инаугурацию президента Джо Байдена, запланированную на 20 января. Фото: REUTERS

Последователи движения QAnon хотели выдать себя за нацгвардийцев, чтобы попасть на инаугурацию президента Джо Байдена, запланированную на 20 января.

Экстремисты якобы изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию. Такие данные получило ФБР, по сообщению The Washington Post.

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"ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне", - отмечает издание со ссылкой на доклад разведки.

Конспирологическая теория QAnon заключается в вере, что действующий президент Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

В Соединенных Штатах Америки усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Войска нацвардии массово направляются в Вашингтон для предотвращения беспорядков.