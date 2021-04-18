Сторонники Навального готовятся к новым протестам

Людей зовут выходить на протесты. Фото: ВВС

Фонд борьбы с коррупцией анонсировал новый митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Митинг назначили на среду, 21 апреля. Об этом сообщает BBC.

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"Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Среда, 19:00, центральные площади российских городов", - говорится в сообщении.

Соратники заключенного оппозиционера отметили, что 21 апреля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному угрожают принудительным кормлением после того, как его вернули из медсанчасти в колонию в отряд. На фоне голодания он похудел на 15 кг.