2 грыжи и похудения на 15 кг: Навальному угрожают в колонии

Навальный похудел на 15 кг. Фото: rbc

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному угрожают принудительным кормлением после того, как его вернули из медсанчасти в колонию в отряд.

На фоне голодания он похудел на 15 кг, пишут в его аккаунте в Twitter.

"Видя серьезность голодания, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - говорится в твите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теряет чувствительность и кашляет. Здоровье Навального ухудшилось

Оппозиционер весит 77 кг.

По словам адвокатов Навального, на МРТ у политика обнаружили 2 грыжи. Состояние здоровья мужчины ухудшается каждый день.

Текущее о голодовке Навального: его вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Условия содержания российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме можно приравнять к пыткам, которые его медленно убивают.