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среда, 13 ноября 2019 00:05

Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Германии

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Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Германии
В Германии предотвратили теракт. Фото: Радио Свобода

В Германии задержали трех сторонников экстремистской группировки "Исламское государство", которые готовили взрыв. Их квартиры в городе Оффенбах обыскали.

"Вмешательство произошло вовремя, чтобы предотвратить угрозу", - заявила прокурор Франкфурта Надя Нисен, пишет Радио Свобода.

По ее словам, мужчины планировали нападение в регионе Рейн-Майн с намерением убить "как можно больше людей, так называемых неверных".

Главный подозреваемый, 24-летний гражданин Германии македонского происхождения приобрел материалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, и искал огнестрельное оружие в интернете.

Двое его соучастников - граждане Турции возрастом 22 и 21 лет.

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Вопрос о заключении задержанных под стражу должен решить судья.

Российские спецслужбы планировали теракт на станции метро Индустриальная в Харькове. Для его осуществления завербовали местного жителя.

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