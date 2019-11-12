Сторонники ИГИЛ готовили теракт в Германии

В Германии предотвратили теракт. Фото: Радио Свобода

В Германии задержали трех сторонников экстремистской группировки "Исламское государство", которые готовили взрыв. Их квартиры в городе Оффенбах обыскали.

"Вмешательство произошло вовремя, чтобы предотвратить угрозу", - заявила прокурор Франкфурта Надя Нисен, пишет Радио Свобода.

По ее словам, мужчины планировали нападение в регионе Рейн-Майн с намерением убить "как можно больше людей, так называемых неверных".

Главный подозреваемый, 24-летний гражданин Германии македонского происхождения приобрел материалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, и искал огнестрельное оружие в интернете.

Двое его соучастников - граждане Турции возрастом 22 и 21 лет.

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Вопрос о заключении задержанных под стражу должен решить судья.

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