Сторонник режима Лукашенко "сдал" своих детей милиции за то, что они вывесили бело-красно-белую символику

Житель Минска, который поддерживает политику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пожаловался на собственных детей милиции. Они вывесили бело-красно-белые шторы в поддержку протестов.
Об этом рассказали Tut.by.
Мужчина вызвал милицию в квартиру в которой живет с 2 детьми, невесткой и внуком.
По словам дочери мужчины, они имеют разные политические взгляды.
"Отец пришел к нам и сказал, что вызвал милицию. Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в двери и за ним были 2 милиционера в штатском, мы были шокированы", - прокомментировала дочь.
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Правоохранители сфотографировали шторы на окне. Сказали, что это одиночный пикет.
"Мы договорились, что снимаем их при милиционерах и расходимся", - рассказала женщина.
По ее словам, ранее отец пытался сорвать шторы самостоятельно, и в милицию позвонил впервые.
Она добавила, что после вызова правоохранителей семья с отцом не общается.
"Так и живем, большой семьей, а на самом деле, получается, что он просто "сдал" близких", - подытожила Ольга.
Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимой героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.
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