Сторонник режима Лукашенко "сдал" своих детей милиции за то, что они вывесили бело-красно-белую символику

Отец пожаловался милиции на детей, которые выступили против режима Лукашенко. Фото: mmkut.by

Житель Минска, который поддерживает политику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, пожаловался на собственных детей милиции. Они вывесили бело-красно-белые шторы в поддержку протестов.

Об этом рассказали Tut.by.

Мужчина вызвал милицию в квартиру в которой живет с 2 детьми, невесткой и внуком.

По словам дочери мужчины, они имеют разные политические взгляды.

"Отец пришел к нам и сказал, что вызвал милицию. Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в двери и за ним были 2 милиционера в штатском, мы были шокированы", - прокомментировала дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске жестко задержали более 300 человек

Правоохранители сфотографировали шторы на окне. Сказали, что это одиночный пикет.

"Мы договорились, что снимаем их при милиционерах и расходимся", - рассказала женщина.

По ее словам, ранее отец пытался сорвать шторы самостоятельно, и в милицию позвонил впервые.

Она добавила, что после вызова правоохранителей семья с отцом не общается.

"Так и живем, большой семьей, а на самом деле, получается, что он просто "сдал" близких", - подытожила Ольга.

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимой героизации нацизма". Власть не скрывает, что документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов.