Столтенберг после завершения каденции в НАТО перейдет в другую сферу

После освобождения от должности главы НАТО Столтенберг возглавит Центробанк Норвегии. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после освобождения от этой должности возглавит норвежский Центробанк.

Заменит на этом посту Ойстейна Олсена, сообщается в пятницу на сайте банка.

"От имени Банка Норвегии я хотел бы поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на должность руководителя Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", - сказал Олсен.

Нынешний глава Центробанка выразил желание уйти в отставку в августе 2021 года. Сложит полномочия после ежегодного обращения в феврале.

Столтенберг не сможет вступить в новую должность примерно до декабря. С 1 марта Центробанком будет руководить заместитель Олсена Ида Уолден Бах.

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Йенс Столтенберг будет возглавлять НАТО до 30 сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности НАТО энергетической безопасностью Европы. По его словам, Европейский союз зависит от России примерно на треть от общего объема поставок газа. Россия может усугубить ситуацию с этими поставками. И прекращение их со стороны РФ усугубит уже имеющийся энергетический кризис.