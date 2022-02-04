Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в котором они осудили "расширение НАТО".
Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Столтенберг напомнил лидерам обеих стран о необходимости уважать свободный выбор каждого суверенного государства.
"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - заявил он.
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Генсек Альянса также подчеркнул, что НАТО никогда не принуждало ни одну страну к вступлению. Он заверил, что не видит никаких опасностей в этом процессе.
"Расширение Североатлантического союза распространяет свободу и демократию в странах", - отметил Столтенберг.
4 февраля по итогам двусторонней встречи Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений в отношении России. Отмечается, что Китай и Россия едины в неприемлемости для них укреплении Североатлантического союза.
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