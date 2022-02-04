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Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО"

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Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг подчеркнул, что каждое государство имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в котором они осудили "расширение НАТО".

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

Столтенберг напомнил лидерам обеих стран о необходимости уважать свободный выбор каждого суверенного государства.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - заявил он.

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Генсек Альянса также подчеркнул, что НАТО никогда не принуждало ни одну страну к вступлению. Он заверил, что не видит никаких опасностей в этом процессе.

"Расширение Североатлантического союза распространяет свободу и демократию в странах", - отметил Столтенберг.

4 февраля по итогам двусторонней встречи Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об осуждении "расширения НАТО" и агрессивных намерений в отношении России. Отмечается, что Китай и Россия едины в неприемлемости для них укреплении Североатлантического союза.

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