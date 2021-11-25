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четверг, 25 ноября 2021 07:28

Столтенберг и Блинкен обсудили скопление российских войск у границы с Украиной

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Столтенберг и Блинкен обсудили скопление российских войск у границы с Украиной
Политики провели переговоры перед министерской встречей. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне министерской встречи членов Альянса в Риге обсудили скопление российских войск у границы с Украиной.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США в среду.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен общался сегодня с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить повестку заседания министров иностранных дел НАТО с 30 ноября по 1 декабря, а также сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.

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Блинкен "с нетерпением ожидает" участия в министерской встрече и обсуждения вопросов НАТО.

США озабочены военной активностью России на границе с Украиной. Кроме того, опасения вызывают заявления и действия, наблюдаемые со стороны российских официальных лиц. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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