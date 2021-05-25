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вторник, 25 мая 2021 11:36

Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
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В Куала-Лумпуре столкнулись два поезда метро.
Фото: Reuters
В Куала-Лумпуре столкнулись два поезда метро.
В Куала-Лумпуре столкнулись два поезда метро.

В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, столкнулись два поезда легкорельсового метро. В результате инцидента травмировались около 200 пассажиров.

Об этом сообщил BBC.

В поезде находились 213 человек, когда в туннеле он столкнулся с пустым поездом. Пустой транспорт недавно отремонтировали и он двигался в обратном направлении по той же колее, что и заполненный.

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По словам министра транспорта Вие Ка Сионга, один из поездов ехал со скоростью 40 км/ч, а другой - 60 км/ч.

Столкновение поездов стало первой значительной аварией за 23 года работы системы метро.

Полиция начала расследование инцидента, но признаков преступления не было обнаружено. По мнению правоохранителей, вероятно, произошло недоразумение с центром управления движением поездов. Расследование может длиться более 14 дней.

166 человек получили легкие телесные повреждения, и 47 человек находятся в тяжелом состоянии.

В штате Айова, США, на окраине города Сибли сошел с рельсов товарный поезд с опасными удобрениями и нитратом аммония.

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