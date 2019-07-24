Столкнулись и загорелись два школьных автобуса

В Канаде в аварии двух школьных автобусов пострадали 69 человек.
Авария произошла в 40 км от Монреаля, телеканал CBC News.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России авто с детьми перевернулось в реку: 10 погибших
Детей перевозили из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет
Серьезных травм никто из пострадавших не получил. Детей все же доставили в местную больницу.
Авария произошла из-за автомобиль, который резко остановился. В результате автобусы столкнулись, а затем загорелся. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать невнимательность. Инцидень расследуют.
17 июля около 00:30 на 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск" произошла смертельная авария. Вблизи села Лукашивка Первомайского района Николаевской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый пассажирский автобус Neoplan.
Комментарии