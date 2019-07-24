Столкнулись и загорелись два школьных автобуса

В результате аварии никто не погиб. Фото: РБК

В Канаде в аварии двух школьных автобусов пострадали 69 человек.

Авария произошла в 40 км от Монреаля, телеканал CBC News.

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Детей перевозили из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет

Серьезных травм никто из пострадавших не получил. Детей все же доставили в местную больницу.

Авария произошла из-за автомобиль, который резко остановился. В результате автобусы столкнулись, а затем загорелся. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать невнимательность. Инцидень расследуют.

17 июля около 00:30 на 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск" произошла смертельная авария. Вблизи села Лукашивка Первомайского района Николаевской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый пассажирский автобус Neoplan.