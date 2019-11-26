Столкнулись два военных вертолета: 13 погибших

Reuters Столкнулись два военных вертолета: погибли 13 французских военных

13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов в Мали, что в Западной Африке, вечером 25 ноября.

Это самая большая потеря Франции с начала ввода войск в регион Сахель в 2013 году, сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Эти тринадцать героев имели только одну цель: защитить нас. Я склоняю голову перед болью их близких и собратьев", - написал в Twitter французский президент Емманюель Макрон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России столкнулись два пассажирских самолета

Всего в Мали, Нигери и Чаде находится более 4500 французских военных, которые противостоят исламистам, связанным с экстремистскими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Два боевые истребители-бомбардировщики Су-34 столкнулись в небе около Липецка, Россия. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Самолеты столкнулись в воздухе из-за потери визуального контакта.