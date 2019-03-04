Столкнулись два поезда: есть пострадавшие

В Чехии столкнулись поезда. Фото: eurointegration.com.ua

В Чехии у города Ронов-над-Доубравоу в Пардубицкого крае пассажирский поезд столкнулся с товарным.

Столкновение произошло примерно в 600 метрах от последних зданий города, сообщает Ceske Noviny.

На момент аварии в пассажирском поезде ехали 15 человек. В результате столкновения пять человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

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Причины аварии пока неизвестны.

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