Столкновения в Тбилиси: пострадали 240 человек

В Грузии продолжаются протесты. Фото: "Первый канал"

В ходе столкновений в столице Грузии Тбилиси пострадали 240 человек.

Более сотни до сих пор находятся в больницах, заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает грузинский "Первый канал".

В разные больницы Тбилиси доставлены 240 человек. 80 пострадавших - полицейские.

Большинство пострадавших уже выписали. 102 еще в больницах.

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Нескольким пострадавшим сделали операции. Двое митингующих потеряли глаза.

Митинги в Тбилиси начались в четверг 20 июня. Грузин возмутило поведение депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который, сидя в кресле председателя парламента Грузии, пытался выступить. Оппозиция его облила водой. А отель, где разместилась российская делегация, забросали бутылками и мусором.