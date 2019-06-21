Столкновения в Тбилиси: пострадали 240 человек

В ходе столкновений в столице Грузии Тбилиси пострадали 240 человек.
Более сотни до сих пор находятся в больницах, заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает грузинский "Первый канал".
В разные больницы Тбилиси доставлены 240 человек. 80 пострадавших - полицейские.
Большинство пострадавших уже выписали. 102 еще в больницах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузинская оппозиция заявила о возобновлении протестов
Нескольким пострадавшим сделали операции. Двое митингующих потеряли глаза.
Митинги в Тбилиси начались в четверг 20 июня. Грузин возмутило поведение депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который, сидя в кресле председателя парламента Грузии, пытался выступить. Оппозиция его облила водой. А отель, где разместилась российская делегация, забросали бутылками и мусором.
Комментарии