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понедельник, 19 июля 2021 03:27

Столицу Вьетнама отправили на изоляцию через Covid-19

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Столицу Вьетнама отправили на изоляцию через Covid-19
Фото: Pixabay

Ханой с 19 июля ужесточает коронавирусные ограничения. Людям будет разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами, в случае пожара или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление властей. Работать разрешено только сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Власти рекомендовали жителям не покидать столицу без неотложной необходимости. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. Запрещены собрания больше пяти человек. Нельзя проводить свадьбы, но можно траурные мероприятия с численностью меньше 30 человек.

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Последние несколько дней во Вьетнаме регистрируют больше 4 тыс. заражений коронавирусом в сутки. Это рекордные показатели за всю пандемию. В июле во Вьетнаме впервые зарегистрировали больше 1 тыс. заражений в сутки.

Заболеваемость новым штаммом Delta уже фиксируют в Европе. В Украине вспышка коронавируса начнется там, где большинство людей не прививались еще и не успели переболеть. В таких регионах есть риск высокого уровня заболеваемости и летальности.

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