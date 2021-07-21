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среда, 21 июля 2021 10:00

Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень

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Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Жители пробираются через паводковые воды по затопленной дороге во время проливных дождей в Чжэнчжоу, 20 июля / REUTERS

Из-за ливней большие участки центральной китайской провинции Хэнань под водой, а ее столица Чжэнчжоу больше всего пострадала от дождя, который, по словам наблюдателей за погодой, был самым сильным за 1 тыс. лет.

В Чжэнчжоу, городе с населением более 12 млн человек на берегу Желтой реки, 12 человек погибли в результате затопления линии метро, а более 500 были доставлены в безопасное место, сообщило местное правительство. Об этом пишет Reuters.

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Видео в соцсетях показало, что пассажиры пригородных поездов были по грудь в мутных водах наводнения в поезде в темноте, а станция метро превратилась в большой бурлящий бассейн.

"Вода достигла моей груди. Я был напуган, но самым страшным была не вода, а все уменьшающееся количество воздуха в вагоне", - написал выживший в соцсетях.

По словам жителя Чжэнчжоу по фамилии Гуо, который провел ночь в офисе, из-за дождя власти остановили автобусное сообщение, так как автомобили работают от электричества.

"Вот почему многие люди ехали в метро, и произошла трагедия", - сказал Гуо.

С вечера субботы до позднего вечера вторника на Чжэнчжоу упало 617,1 мм дождя. Это почти средний годовой показателем в городе, составляющим 640,8 мм.

Жизни миллионов людей в провинции Хэнань была перевернута из-за необычно активного сезона дождей, который привел к быстрому поднятию ряда рек в обширном бассейне Желтой реки.

Многие поезда через Хэнань, крупный логистический центр, приостановлены. Многие автомагистрали также закрыты, а рейсы задержаны или отменены. Затоплены дороги в десятке городов. На видео в соцсетях видно, как жители переходят улицы в быстром движении воды. Десятки водохранилищ и плотин также превысили критические уровни.

Местные власти заявили, что из-за дождя в плотине Ихетань в городе Лоян к западу от Чжэнчжоу образовалась 20-метровая брешь, и что плотина может обрушиться в любой момент. В Чжэнчжоу местный штаб по борьбе с наводнениями сообщил, что городское водохранилище Гоцзяцзуй прорвано. Около 100 тыс. человек в Чжэнчжоу были эвакуированы в безопасные зоны.

По прогнозам, сильный дождь продлится до среды, хотя осадки в провинции продолжатся в течение следующих трех дней.

В затопленном бельгийском городе Пепинстер во время интервью мэра Филиппа Годена обрушился дом. Город сильно пострадал от непогоды, десятки домов полностью или частично разрушило наводнение.

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