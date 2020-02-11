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вторник, 11 февраля 2020 18:35

Столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снег
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В столице Ирака Багдаде впервые за 12 лет выпал снег.

Об этом сообщает AP.

"Столица Ирака Багдад проснулась во вторник покрытой снегом - такого здесь не видели в течение десятилетия. Это был редкий момент отдыха, во время которого жители делали селфи, а дети играли в парках в снежки", - говорится в сообщении.

Снег выпал также в других регионах страны, для которых это явление редкое.

Фото: @safwan_almadany

Ирак - одна из самых жарких стран мира. Для Багдада снег - редкое явление. При этом в горных северных регионах страны его наблюдают часто.

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11
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