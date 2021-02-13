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суббота, 13 февраля 2021 17:07

Столицу Армении всколыхнуло землетрясение. Люди покидают дома

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Столицу Армении всколыхнуло землетрясение. Люди покидают дома
13 февраля в столице Армении Ереване произошло землетрясение. Люди покидают дома. Фото: Спутник Армения

Сегодня, 13 февраля, в Армении произошло землетрясение.

Магнитуда толчков составила 4,9 балла, по данным сейсмологов. Эпицентр был в 12 км от Еревана. Подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд, сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

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По словам очевидцев, во время землетрясения в магазинах с полок падали продукты. После землетрясения в Ереване перебои с мобильной связью и интернетом.

После землетрясения произошло 20 повторных толчков. МЧС Армении рекомендует гражданам не возвращаться в дома, а переждать на открытом пространстве.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в наиболее западной части Японии. Эпицентр находился примерно в 38 км к юго-западу от острова Йонагуни в японской префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 107,7 км.

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