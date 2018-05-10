Столетняя женщина раскрыла странный секрет долгожительства

Люси Уотсон с Бруклина в минувшее воскресенье исполнилось 100 лет. Прожила столько, потому что не вступала в брак, утверждает она.

Женщина уверяет, что именно свобода от супружеских уз сделала ее жизнь безупречной, сообщает New York Post.

"Я люблю путешествовать и иметь много поклонников. Это гораздо лучше, чем иметь мужа. Для чего ломать веселье", - говорит юбилярша.

Автор: McKinney Nursing and Rehabilitation Center 100-летние Ребекка Гилмор, Кэролин Бертон и Кэролайн Биннс; 101-летняя Маргарет Алькиндор, 103-летняя Энид Петеркин; и 100-летняя Люси Уотсон, все получили поздравления по случаю их столетнего юбилея.

Она любит путешествовать вокруг Лос-Анджелеса в одиночку, созерцать привлекательных людей вокруг и танцевать.

"Не имеет значения что за музыка, я всегда двигаю бедрами в ритм. Лучший момент для практики - делать это тогда, когда вы развлекаетесь", - рассказывает женщина.

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Люси никогда не употребляет алкоголь, предпочитает пепси или спрайт. И никогда не экономит на десертах.

"Я обожаю чизкейки. Удовольствие для того и существуют, чтобы ими наслаждаться", - говорит женщина.

Она присоединилась к группе, состоящей из остальных пяти долгожителей центра ухода и реабилитации доктора Сьюзан Смит МакКинни в Ист-Флэтбуша в Бруклине. Кэролайн Биннс - одна из членов команды, которой в прошлом мае исполнилось 100 лет. В свое время отказалась от 5 предложений выйти замуж.

"Они все были очень приятными людьми, но я хотела оставаться в покое, избегая стрессов", - говорит Кэролайн Биннс.

Автор: McKinney Nursing and Rehabilitation Center Люсиль Уотсон (слева направо), Кэролин Бертон и Кэролайн Биннс

"Дону Целина" исполнился 121 год. Так указано в его ID-карте гражданина Республики Чили. Это на 4 года больше, чем в самого старого человека, официально занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Марта Рамирес признается, что когда она дала приют 99 летнему мужчине, она не ожидала, что гость останется у нее на так долго. Тогда ей было 63, сейчас 85.