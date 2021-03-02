Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Выбросил облако горячего пепла высотой 5 км, вызвав панику среди местных жителей.

Крупное извержение произошло 2 марта. Пепел укрыл улицы близлежащих населенных пунктов, сообщает АВС.

Фото: Reuters

Власти зафиксировали 13 случаев, когда он выпускал облака пепла. Пока в регионе обошлось без эвакуаций, пострадавших и сообщений о сбоях полетов.

Синабунг, высота которого составляет 2,6 тыс. м, является одним из самых активных вулканов в Индонезии. Он "спал" в течение 400 лет, но активизировался 29 августа 2010-го. Около 30 тыс. людей были вынуждены покинуть дома вокруг Синабунга за последние несколько лет.

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Сделать Землю не пригодной для жизни могут вулканы Антарктиды, если станут активными. Ученые обнаружили более 100 спящих вулканов под ледяным покровом континента, что сделало его крупнейшим вулканическим регионом на Земле.