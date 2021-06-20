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воскресенье, 20 июня 2021 21:12

Штаты готовят новые санкции против России. У Путина отреагировали

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Штаты готовят новые санкции против России. У Путина отреагировали
США анонсировали новый пакет санкций. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.

"Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим делом. Мы все время показывали, что не будем сдерживаться, будь это кибератака на Solar Winds, вмешательство в выборы, дело Навального", - рассказал советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует CNN.

Санкции введут тогда, когда в США убедятся, что они направлены "на правильные цели".

"Когда мы это сделаем, то введем дальнейшие санкции в отношении химического оружия", - добавил советник по вопросам нацбезопасности.

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В то же время представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый пакет санкций из Вашингтона обязательно спровоцирует ответные действия из Москвы. Захарова в очередной раз настояла на позиции Кремля о том, что Навального никто не травил по приказу Кремля.

В Белом Доме заявили о готовности вводить новые санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газовой магистрали "Северный поток-2".

Также США надеется с их помощью повлиять на судьбу заключенного Алексея Навального.

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