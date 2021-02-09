Старейшая женщина Европы выздоровела от Covid-19 перед 117-летием

Рожден в 1904 году Люсиль Рендон, известная под именем сестры Андре, проживает в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне. Фото: VLP

Старейшая жительница Франции и Европы французская монахиня сестра Андре выздоровела от коронавируса за несколько дней до 117-го дня рождения.

Рожденная в 1904 году, Люсиль Рендон, известная под именем сестры Андре, проживает в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне. 16 января она получила положительный результат теста на Covid-19 и изолировалась в своей комнате на весь январь, не имея возможности посещать мессы, пишет Var-Matin.

По словам Дэвида Тавелла, который отвечает за коммуникацию социального учреждения, Рандон не показывала "страха перед болезнью", а больше "переживала за других жильцов".

81 из 88 человек преклонного возраста, которые живут в доме престарелых сестры Андре, были заражены Covid-19. 10 из них умерли.

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21 апреля 2018 года, на юге Японии в поселке Кика умерла 117-летняя Наби Тадзима. Она последний человек, родившийся в XIX в. - 4 августа 1900-го.